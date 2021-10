КУЛА/РУСКИ КЕРЕСТУР – Число и тестованих и новозаражених зоз корона вирусом благо рошнє и у општини Кула, та по нєурядових податкох у прешлим тижню од 533 тестованих, позитивни 239 особи, а седем зоз Керестура.

Число позитивних звекшане и у цалим Заходнобачким округу, по податокох Заводу за явне здравє Зомбор, тераз то вєдно 1155 особи.

Цо ше дотика вакцинованих, у општини Кула єст 14182 особи, од того и другу дозу прияли 13630. З трецу дозу вакциновани 2976 жителє.

