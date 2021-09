Важне унапредзовац родну ровноправносц 

АРАНДЄЛОВАЦ – Министерство за людски и меншински права и дружтвени диялоґ реализовало тренинґ за совити националних меншинох Ровноправно, женска моц пременки, хтори отримовани од 22. по 24. септембер у Арандєловцу.

Попри представнїцох зоз 22 националних совитох, хтори похвалєли таки способ обуки и иницировали його предлуженє, тренинґу присуствовали и Наталия Будински и секретар Таня Арва Планчак спред Националного совиту Руснацох, як и державна секретарка у Министерству за людски и меншински права и дружтвени диялоґ Олена Папуґа.

Интеґрованє родного аспекту до розличних сферох дружтва и держави залапя вельо вецей од звекшаня участвованя женох у процесох одлучованя, визначела Чомичова.

Убудовйованє родного аспекту до политики поставя родну ровноправносц до центру приношеня одлукох, штредньорочних планох, програмох буджету, институцийних структурох и поступкох, алє и искуствох, знаньох и интересох женох и хлопох у процесу оформйованя политики, планованя и одлучованя.

У обласци защити права националних меншинох, родни аспект указує на потребу унапредзованя людских правох, алє и иницирує пременку цильох, стратеґийох и акцийох же би ше обезпечело же би шицки гражданє, и меншинска и векшинска заєднїца, допринєсли процесу розвою, визначела Ґордана Чомич.

