Вельконоцни вашар з виставу, вечар преподаванє

РУСКИ КЕРЕСТУР – Вельконоцни вашар у орґанизациї парохийного Каритасу св. Миколая будзе отримани наютре 3. априла, у велькей виронаучней сали у чаше од 8-13 годзин.

Годно купиц вельконоцни прикраски, писанки, пасочки, колачи и инше, а тиж и подаровац добродзечни прилог за людзох у потреби.

На Вашаре будзе и вистава рисункох виронаучних и дзецох цо ходза на пиятково друженя до Каритасу.

Тиж ютре по вечаршей Служби Божей, на 19,45 годзин, будзе нове преподаванє пароха о. Владислава Варґу, тераз на тему Вредносц чловека – як то Исус видзи, а у сериї преподаваньоха у вельконоцним посце.

