Виберанки за нових членох Совиту МЗ буду 3. юлия, приявени 11-ецеро кандидати

РУСКИ КЕРЕСТУР – Виберанки за нове зволанє Совиту Месней заєднїци (МЗ) Руски Керестур буду отримани на нєдзелю, 3. юлия, и будзе ше гласац за нових єденац членох Совиту на штиророчни мандат.

Ришенє о утвердзованю виберанковей лїстини составеней з єденац кандидатох прилапене на схадзки Виберанковей комисиї Општини Кула. Гласало ше за єденац членох, спомедзи єденац кандидатох з лїстини „Мой валал Руски Керестур”, та шицки автоматски були вибрани без огляду на число гласох.

Зберанє подписох тирвало 5. юния, каждому кандидатови було потребне назберац 30 подписи, a перши и єдини хтори поднєсли кандидатуру то гражданє зоз лїстини „Мой валал Руски Керестур”, хтори назберали 427 подписи.

На тей лїстини находза ше єденацецеро кандидати за хторих гражданє Руского Керестура годни гласац на нєдзелю 3. юлия, а то – Владимир Олеяр (информатичар), Биляна Ковачевич (дипломовани економиста), Звонимир Рац-Токо (польопривреднїк), Тихомир Медич (поднїматель), Єлена Сивч (професор ґеоґрафиї), Владимир Чизмар-Пештика (месар), Марина Преґун (фахови воспитач), Дюра Сабадош (польопривреднїк), Илона Зарубица (спортски тренер), Сани Колошняї (електротехнїчар), Славко Бучко – Цайо (дипломовани економиста).

Виберанки буду отримани на нєдзелю, 3. юлия, на двох виберацких местох – у Доме пензионерох и у просторийох ЯКП „Руском”, кед шицки полнолїтни гражданє Руского Керестура годни, по вибору, заокружиц поєдинца, або шицких 11-ецерих кандидатох.

