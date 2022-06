Випровадзени мали матуранти

РУСКИ КЕРЕСТУР – Основна школа „Петро Кузмяк” вчера вечар шветочно випровадзела 21-го малого матуранта зоз осемрочного школованя, з програму и матурским вечаром. Уручене припознанє Школярови ґенерациї – Емини Бики.

Зоз школского голу осмаки у шветочним шпалиру, поприберани, прешпацирали ше през центер валала дзе их провадзели їх найблїзши, а потим им у школским голу пририхтана пригодна програма.

Традицийно ю виведли школяре седмей класи, а малих матурантох привитала и директорка Школи Наталия Будински, алє на тот завод онлайн прейґ проєктора зоз Финскей дзе ше находзи и представя Школу „Петро Кузмяк”.

Оддзелєнски старшина Каролина Джуджар потим подзелєла дипломи о законченим школованю, дзевец за одлични успих, а од того и три Вуково дипломи хтори достали Емина Бики, Алекса Ґолубович и Анита Чизмар. Уручени тиж и окремни дипломи за окремни успихи и закладаня з поєдинєчних предметох. Джуджарова уручела и припознанє Школяр ґенерациї, хторе того року достала Емина Бики.

По законченей програми, мали матуранти у школскей терпезариї отримали и свой матурски вечар дзе ше им придружели їх наставнїки и учителька.

