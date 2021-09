Закончени 53. Фестивал поезиї младих у Вербаше

ВЕРБАС – У биоскопу „Югославия” у Вербаше всоботу, 25. септембра, закончени 53. Фестивал поезиї младих.

Побиднїк того, як визначели орґанизаторе, найпрестижнєйшого поетичного фестивала за младих у нашей жеми Шимон Цубота з Беоґраду, а другу награду освоєла Наташа Ґудель з Подґорици. Треца награда припадла Дунї Ожеґович, а Награду „Станко Симичевич” достал наймладши финалиста Раде Шупич.

Шицки одлуки єдногласно принєсол жири з котрим предшедал Перо Зубац, а други члени були Ґоран Лабудович Шарло, Иван Лалович и Данило Йоканович. Награди найлепшим поетом уручели члени жирия, а Зубац кратко описал младих поетох, їх поетични интересованя и теми.

У музичней часци финалного вечара наступела Ана Станич.

Предсидатель жирия подзековал и Вербасу, шицким чолним людзом локалней самоуправи и людзом задлуженим за културу, за орґанизацию и очуванє традициї. Спред локалней самоуправи потримовку Фестивалу младих и у будучносци наявела и помоцнїца предсидателя општини Вербас за обласц култури и образованя Мария Милинич.

Секретар Фестивала поезиї младих Бранислав Зубович з тей нагоди визначел важносц нєпретаргнутого континуитету фестивала котри тирва вецей як пол вика, упрекосц шицким виволаньом, и тим ґлобалним, и як наглашел, факт же тоти виволаня нє вплївовали на квалитет поезиї котру ше пренаходзи у Вербаше, квалитет змисту и програми манифестациї.

