Звекшане интересованє за першу дозу

ШИД – Спрам податкох од вчера хтори сообщел директор Дома здравя др Крсто Куреш, на подручу општини першу дозу вакцини достали 14 505 особи, другу дозу 13 902, а трецу 3 173 особи.

Др Куреш додава же остатнї днї обачене звекшанє интересованя особох хтори ше приявюю за першу дозу, пияток було 14, всоботу шейсц, а внєдзелю 12 особи хтори достали першу дозу.

Хвильково на подручу општини єст 355 особи хтори позитивни на вирус корона и прето др Куреш поволує на почитованє епидемийних мирох.

(Опатрене 2 раз, нєшка 2)