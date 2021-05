З нагоди Шветового дня медицинских шестрох, подзелєни подзекованя

ВЕРБАС – Предсидатель Општини Вербас Предраґ Роєвич вчера, 12. мая, з нагоди Шветового дня медицинских шестрох, обишол Ґеронтолоґийни центер Вербас, Общи шпиталь Вербас и Дом здравя „Велько Влахович” и у стретнуцу зоз медицинскима роботнїками ище раз явно виражел подзековносц и почитованє за їх каждодоньове напруженє у борби процив пандемиї.

У Ґеронтолоґийним центру предсидатель Општини у розгварки зоз хаснователями змесценя и директорку Радмилу Мусич виражел припознаванє за успишне чуванє здравя найстаршей популациї през вецей як рок борби процив Ковиду-19. Тиж, стретнуце була и нагода за урученє подзекованьох медицинским роботнїком.

У Общим шпиталю Вербас Роєвич уручел подзекованя медицинским шестром и роботнїком котри ше находза у Ковид тиму.

Предсидателя Роєвича дочекали и заняти у вербаским Дому здравя, з подзекованосцу же у локалней самоуправи препознали їх пошвеценосц роботи. Вельку терху под час пандемиї, попри числених здравствених роботнїкох, поднєсли и лаборанти котри окончели вецей тисячи анализи креви.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)