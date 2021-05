Исак Новта ше пласовал на Републичну смотру рецитаторох

РУСКИ КЕРЕСТУР – 51. Покраїнска смотра рецитаторох за младши и штреднї возрост отримана вчера, прейґ интернету, а од штирох учашнїкох тих двох возростох з Руского Керестура, на Републичну смотру пласовал ше Исак Новта.

У младшим возросту участвовали – Доротеа Рамач и Исак Новта хтори вошол до ґрупи 18 найлєпших рецитаторох, а потим ше пласовал и на Републичну смотру, док у штреднїм возросту, участвовали Иван Планчак и Ема Живкович, хтора тиж вошла медзи 18 найлєпших рецитаторох.

Покраїнска смотра за старших будзе отримана наютре, 14. мая, на хторей будзе участвовац и Валентина Новта з Руского Керестура.

Знїмки дзецох оценьовал жири у составе – Миодраґ Петрович, Ана Лесковац, Каталин Фазекаш и Амалия Ковач, а рецитаторе у младшим возросту наступали спред Школи Петро Кузмяк, пририхтали их Наталия Зазуляк и Оленка Живкович, док учашнїкох у штреднїм и старшим возросту спред Дома култури Руски Керестур пририхтала Ивана Дудаш.

Републична смотра рецитаторох запланована за 28. и 29. май у Валєве.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)