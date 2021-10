И далєй ситуация позарядова

НОВИ САД – Институт за явне здравє Войводини, у вчерайшим сообщеню на своїм сайту, оценєл же у покраїни епидемийна ситуация позарядова на териториї шицких 45 општинох и городох.

До вчера у Войводини реґистровани 1.630 нови случаї охореня зоз коронавирусом, а найвецей нови случаї єст у Новим Садзе – 393 (активни 5.148 случаї охореня). Найчастейше охорюю особи од 20 до 39 роки, а потим и тоти од 40 по 59 роки, звекшого нєвакциновани особи шицких возростох.

На подручу цалей Войводини єст 20.897 активни случаї.

Институт поволує гражданох же би почитовали предписани епидемийни мири и же би ше вакциновали.

