Карате клуб Гайдук ознова успишни, медзи нїма и Ґлориян Штранґар

БАЧКА ПАЛАНКА – Внєдзелю, 11. априла, у Бачкей Паланки отримани Куп Войводини за кадетох, юниорох и сениорох у поєдинєчней и екипней конкуренциї.

Карате клуб Гайдук наступел зоз 17 поєдинцами и зоз 5 екипами, у шицких трох старосних катеґорийох, а медзи нїма и Ґлориян Штранґар зоз Руского Керестура. Ґлориян освоєл 1. место у екипней катеґориї, у юниорскей и кадетскей старосней ґрупи, док у поєдинєчней катеґориї, як юниор, завжал 3. место.

На змаганю витворени одлични резултати, а освоєни 6 златни, 6 стриберни и 5 бронзово медалї, цо було достаточне же би тот клуб бул и урядово найуспишнєйши клуб на змаганю у дисциплини борби.

У екипней катеґориї, а у сениорскей старосней ґрупи, 1. место освоєли – Наталия Сератлич, Кристина Соколовски, Елеонора Тот и Тимеа Папайчик.

У юниорскей ґрупи 1. место освоєли – Лука Ґириц, Марко Пуцар, Растко Батуран и Ґлориян Штранґар.

Потим, у ґрупи кадетох, тиж у екипней катеґориї, 1. место завжали – Марко Пуцар, Растко Батуран и Ґлориян Штранґар, у ґрупи женских юниорох 2. место припадло – Матеи Калмар, Милани Корица и Елеонори Тот, а у ґрупи женских кадетох тиж 2. место припадло – Матеи Калмар, Милани Корица, Лани Любенкович и Мии Двожак.

Кед слово о поєдинєчней катеґориї, 1. место освоєли – кадеткиня Лана Любенкович, сениорка Кристина Соколовски и кадет Срдян Ковачевич. Потим, 2. место припадло юниорки Матеи Калмар, юниорки Елеонори Тот, сениорки Тимеи Папайчик и кадеткинї Мии Двожак, а 3. место освоєли – юниоре Марко Пуцар и Лука Ґириц, кадеткинї Матеа Калмар и Ана Ярич и юниор Ґлориян Штранґар.

Шицки змагателє зоз своїма наступами витворели пласман на Куп Сербиї хтори будзе отримани штредком мая.

