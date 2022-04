Коцурски школяре завжали треце место на математичним змаганю

КОЦУР – Школяре Основней школи „Братство єдинство” зоз Коцура участвовали на державним и медзинародним змаганю под назву „Мост математики” у Врнячкей Банї, дзе завжали треце место. Того року означена и дзешата рочнїца од снованя здруженя „Млади математичар”, а Министерство просвити, науки и технолоґийного розвою Републики Сербиї уключело тото змаганє до календару змаганьох основних и стреднїх школох.

По словох наставнїци математики Оксани Мудри-Недич, на чию инициятиву ше школяре коцурскей школи уключели до змаганя, у реализациї проєкту участвовали скоро шицки наставнїки, як и скоро шицки школяре висших класох. Тема тогорочного змаганя була „Мрежа”, а у финалней часци зоз презентацию проєкту и з участвованьом на математичним квизу, коцурску школу представяли школярка пиятей класи Надя Бесерминї, школярка шестей класи Елена Рунич, школярка седмей класи Йована Стрибер и школярка осмей класи Лена Шкрбич.

Коцурска школа на тим математичним змаганю медзинародного характеру завжала треце место, а як гварела наставнїца Мудри-Недич, погар хтори сцигнул до школи заслуга тимскей и поєдинєчней роботи, закладаня шицких школярох и наставнїкох, зоз чим тота школа, гоч з малого стредку, указала же ма квалитет и потенциял нє менши од вельких школох и од школох зоз вельких варошох у Сербиї.

