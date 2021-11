Кризни штаб꞉ школски розпуст од 8. по 12. новембер

СЕРБИЯ – На вчерайшей схадзки Кризного штабу принєшени вецей одлуки о нових мирох котри буду запровадзени пре зменшованє ширеня Ковиду-19 медзи жительством.

Одлуки котри вчера принєшени одноша ше насампредз на єшеньски розпуст, котри буду мац шицки школяре у периодзе од 8. по 12. новембер. По школским календаре за 2021/22. рок предвидзене же би 11. и 12. новембер були нєроботни пре означованє Дня примиря як державного швета, алє ше на тот завод нєроботни днї преноша на цали тидзень.

На схадзки принєшена одлука и же погосцительни онєкти можу робиц 24 годзини, алє обовязка мац ковид сертификат будзе важиц од 20 годзин.

