Лїстина „Кулянци и наш город – зєдинєни за побиду Кули” отримала трибину

РУСКИ КЕРЕСТУР – Представителє лїстини „Кулянци и наш город – зєдинєни за побиду Кули” котра ше находзи на седмим месце на наиходзацих локалних виберанкох у општини Кула отримала промотивни сход свойофайтову трибину зоз гражданами у Руским Керестуре.

Трибина отримана прешлей соботи у локалу Мото рок кафеу, даскельо представителє лїстини медзи котрима и перши на лїстини Милош Кривокуча зоз Керестура и єден зоз порушовачох тей ґрупи гражданох Златко Остоїч вислухали проблеми Керестурцох и пробовали понукнуц видзенє їх розришеня.

Насампредз, найвецей бешедоване о проблемох як цо то центер валалу и можебуц поставяня семафора, потим тутейшого комуналного подприємства и опреми зоз котру розполага, а у фокусу була керестурска вода и давни проєкт о пречисцовачу на котрим робела дохторка Доротичова.

Медзи иншим, спомнута лїстина ше окреме заклада за безплатни учебнїки, а як бешедоване на сходу, вони свидоми же учебнїки на руским язику окреме пожня, и же то проблем на котрим треба озбильно робиц.

На самим концу, орґанизаторе сходу окреме визначели же потребно пестовац мултикултуралносц у цалей кулскей општини, же так треба чувац и винїмково єдинствену руску заєднїцу зоз єй богату историю.

