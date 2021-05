На карате Купу Сербиї три медалї за Ґлорияна Штранґара

БЕОЧИН – Всоботу, 15. мая, у Беочину отримани карате Куп Сербиї за кадетох, юниорох и сениорох. Спред Карате клубу Гайдук зоз Кули наступели 16-еро поєдинци и 5 екипи, а вєдно освоєли аж 10 медалї – 1 златну, 2 стриберни и 7 бронзово.

З тей нагоди змагал ше и Керестурец Ґлориян Штранґар у трох катеґорийох – у поєдинєчней юниорскей катеґориї завжал треце место, у юниорскей екипней катеґориї вєдно зоз Луком Ґириц, Марком Пуцар и Растком Батуран освоєли друге место. Штранґар ше змагал и у кадетскей екипней катеґориї дзе вєдно зоз Марком Пуцар и Растком Батуран завжали треце место.

Нєдзелю, 16. мая, у Беочину було тиж отримане визначне карате змаганє Дунай куп за когуцикох, пионирох и надїї, дзе тиж участвовал КК Гайдук.

