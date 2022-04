На Републичну смотру рецитаторох пласовали ше штверо руски рецитаторе

СЕЧАНЬ – Того викенду у Сечню отримана 52. Покраїнска смотра рецитаторох Поето народу мойого на хторей наступели и осмеро рецитаторе з Руского Керестура, Коцура и Дюрдьова.

Зоз младшого возросту на Покраїнскей смотри наступели Ема Венґрин зоз Керестура, Филип Буила и Михайло Копчански зоз Коцура (обидвоме достали Златни дипломи), а на Републичну смотру пласман виборел Михайло Копчански.

У штреднїм возросту наступели Исак Новта и Яна Варґа з Керестура и Иван Молнар з Дюрдьова. Шицки тройо достали Златни дипломи, а на найвисшим змаганю буду участвовац Исак Новта и Яна Варґа.

Внєдзелю, у катеґориї старшого возросту, змагали ше Валентина Салаґова зоз Дюрдьова и Минеа Югас з Руского Керестура. У Валєве на Републичней смотри наступи Валентина Салаґ.

Рецитаторох з Керестура пририхтали Наталия Зазуляк, Мирослав Малацко и Оленка Живкович, з Коцура мср Славица Чельовски, а з Дюрдьова Яким Гарди.

Орґанизатор смотри Союз уметнїцкей творчосци аматерох Войводини, а домашнї смотри Центер за културу општини Сечань.

Манифестацию софинансує Покраїнски секретарият за културу, явне информованє и вирски заєднїци, Општина Сечань и Покраїнски секретарият за образованє.

