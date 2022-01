На схадзки Координациї о наиходзацим Попису жительства

БЕОҐРАД – У Министерстве за людски и меншински права и дружтвени диялоґ, стреду 19. януара, отримана заєднїцка схадзка зоз Координацию националних совитох националних меншинох. Зоз схадзку предшедовала министерка Ґордана Чомич, а присутна була и державна секретарка Олена Папуґа, присуствовали як и представителє националних совитох, а спред НС Руснацох бул предсидатель Борислав Сакач.

Министерка Чомич представела резултати Министерства у обласци унапредзованя меншинских правох як и плановани крочаї у чечуцим 2022. року. Тиж направела и значне огляднуце на факт же того року шлїдзи Попис жительства и виберанки за национални совити, и же ресорне министерство будзе потримовка националним совитом у реализациї тих активносцох.

Спред Координациї, предшедуюци Борче Величковски, предсидатель Националного совиту македонскей националней меншини представел роботу Координациї у прешлим року и указал на дзепоєдни розпочати активносци на чим будзе требац робиц у наступним периодзе.

Консултант Совиту Европи Иван Бошняк, котри анґажовани на виробку предкладу Акцийного плана за витворйованє правох националних меншинох, представел методолоґию и динамику роботи, як и плановани термини за виробок Акцийного плану. Партнере на виробку того значного документу, тиж буду и шицки национални совити националних меншинох у Сербиї.

После схадзки, ютредзень, Координация у урядовим допису до Министерства доставела и предклад приоритетней обласци за вибор програми и проєктох котри буду финансовани з Буджетского фонду, же би то було Урядове хаснованє язика и писма. Координация ше опредзелєла за тоту обласц, понеже шлїдзи Попис жительства, и будзе потреба робиц праве найвецей на промоциї у тей обласци.

У истим допису Координация вимага од Министерства редефинованє уредби о способе розподзельованя средствох з Буджетского фонду, конкретно предклад же би ше до процесу розподзельованя уключели и национални совити националних меншинох.

