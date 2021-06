Нєкомплетни на госцованю

КЛЯЇЧЕВО – У 14. колу Войводянскей рукометней лиґи Сивер Сивер, рукометаше Русина всоботу, 29. мая, поражени од Кляїчева з резултатом 30:24 (16:14).

Перши полчас бавяче Русина добре започали бависко, та резултат бул и 2, 3 ґоли на їх хасен. Од резултату 12:9 за Русин, госци даваю аж 7 ґоли, док Русиновци лєм два, цо найвироятнєйше и було пресудне на цалим змаганю.

Други полчас бул вельо мирнєйши, дзе домашнї отримовали предносц, док ше рукометашом Русина нє удало зменшац розлику, бо бавели у нєкомплетним составе.

На концу першенства рукометаше нєурядово на 3. месце на таблїчки, зоз 6 побидами, єдним нєришеним змаганьом и пейцома пораженями.

Русин наступел у составе – Рац (2), Гербут (4), Югик (2), Салак (3), Орос (7), Микита (3), Тома (3).

