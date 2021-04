Нєшка Велька собота, ютре Пасха

РУСКИ КЕРЕСТУР – Вчера на Вельки пияток, у катедралней церкви Вечурню зоз покладаньом плащаници на 15 годзин служели домашнї священїки парох о. Михайло Малацко, капелан о. Михайло Шанта и старовербаски парох о. Алексий Гудак.

У керестурскей парохиї нєшка Велька собота, у катедралней церкви дзе виложена плащаница у Божим гробе на 8 годзин Єрусалимска утриня, а на 20 г. Пасхалне бдиниє – Всеночне з воскресну утриню. Церква отворена през цали дзень за молитву вирних пред Божим гробом.

Наютре, Пасха Господня, перши дзень Велькей ноци, Воскресеня Исуса Христа, будзе преславена на Служби Божей на 8 годзин и у велькей Служби Божей зоз пошвецаньом паскох на 10 годзин. Як виявене, пошвецанє кошаркох будзе у церковней порти зоз почитованьом превентивних мирох. То значи же у ґрупи може стац лєм фамелия, а порта досц велька же би ше з кошарками стало на дистанци. Велька Служба будзе преношена и на фейсбоку катедрали, та вирни хтори пре хороту або други причини нє годни присц до церкви, зоз швецену воду можу пошкропиц свойо паскалне єдзенє.

На Шветли пондзелок, други дзень Велькей ноци, богослуженя буду у церкви на 8, на 10, дзецинска Служба Божа на 11,30 и вечар на 19 г, а на концу шицких будзе и мированє вирних.

На Шветли вовторок, треци дзень швета, Служби Божо буду по розпорядку як на швето на 8, на 10 и на 19 годзин.

На фейсбукбоку Katedrala Sv Nikolaja буду преношени векшина богослуженьох, а вельку пасхалну Службу внєдзелю на 10 годзин будзе директно преношиц и Радио Нови Сад, редакция на руским язику.

