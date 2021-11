Нєшка почина приявйованє за ище 20 евра державней помоци

СЕРБИЯ – Приява за 20 евра додатней пенєжней помоци держави почина нєшка, а приявиц ше маю лєм тоти гражданє котри ше потераз НЄ приявели за предходну помоц од 60 евра.

По словох министра финансийох Синишу Малия, гражданє котри ше у маю приявели за пенєжну помоц, пензионере и особи котри доставаю социялну помоц и особи котри ше находза у Заводу за вивершенє виновних санкцийох, НЄ треба же би ше приявйовали за тоту додатну помоц держави, бо им вона будзе автоматски виплацена у децембру.

Право на тоту помоц маю и гражданє котри у медзичаше постали полнолїтни. Приявиц ше мож по 30. новембер.

Як ище скорей наявене, у фебруару пензионере достаню по 20.000 динари, за цо уж предвидзени средства у буджету за 2022. рок.

За три пакети помоци привреди и гражданох у 2021. року держава видвоєла вкупно 8 милиярди евра.

На сайту Управи за трезор мож ше приявиц за шлїдуюцу помоц, превериц статус каждей потераз приявеней особи, лєбо поднєсц рекламацию за виплацованє помоци од 30 евра.

