Нєшка у Сечню Покраїнска смотра рецитаторох, участвую и руски рецитаторе

СЕЧАНЬ – Нєшка у Сечню почина 52. Покраїнска смотра рецитаторох Поето народу мойого хтора будзе тирвац по нєдзелю, 10. април, а на хторей наступя и дзвецеро рецитаторе з Руского Керестура, Коцура и Дюрдьова.

Того року, даскельо тисячи дзеци з Войводини участвовали на школских и општинских змаганьох, вецей од 450 ше змагали на окружним, а найлєпши ше представя того викенду на Покраїнскей смотри.

Зоз младшого возросту на Покраїнску смотру ше пласовали Ема Венґрин зоз Керестура, Филип Буила и Михайло Копчански зоз Коцура.

У штреднїм возросту наступя Исак Новта и Яна Варґа з Керестура и Иван Молнар з Дюрдьова. У катеґориї штреднього возросту ше пласовала и школярка шестей класи сербского оддзелєня Ясна Перенчевич (пририхтовала ю наставнїца Ясминка Олич-Илчешин).

Свой наступ на Покраїнскей смотри виборели и Минеа Югас з Руского Керестура и Валентина Салаґ з Дюрдьова, а вони наступя на нєдзелю, 10. априла, у найстаршим возросту.

Рецитаторох з Керестура пририхтали Наталия Зазуляк, Мирослав Малацко и Оленка Живкович, з Коцура Славица Чельовски а з Дюрдьова Яким Гарди.

Орґанизатор смотри Союз уметнїцкей творчосци аматерох Войводини, а домашнї смотри Центер за културу општини Сечань.

Манифестацию софинансує Покраїнски секретарият за културу, явне информованє и вирски заєднїци, Општина Сечань и Покраїнски секретарият за образованє.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)