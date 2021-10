Од вчера Новосадянє изолацию можу претаргнуц з посиланьом имейлу

НОВИ САД – Пре пошвидшани процес роботи и зменшованє гужвох, Дом здравя Нови Сад обвисцел гражданох же од вчера, 13. октобра, шицки гражданє котри прелєжали Ковид-19, изолацию можу претаргнуц з посиланьом имейлу, односно, нє муша одходзиц до ковид амбуланти на Новим населєню.

У имейлу треба же би писало мено и презвиско пациєнта, ЄМЧГ (єдинствене матичне число граждана) и датум дияґностификованя хороти, як и опис здравственого стану у остатнїх трох дньох пред законченьом двотижньовей изолациї (чи пациєнт ма горучку и чи ше злєпшали респираторни почежкосци).

Имейл треба послац на адресу prekidizolacije@dzns.rs.

