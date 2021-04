Од нєшка електронски упис до дзецинскей заградки

КУЛА/РУСКИ КЕРЕСТУР – Предшколска установа Бамби зоз Кули, за шицки свойо оддзелєня, та и за керестурскей Цицибан, будзе уписовац дзеци за нови роботни 2021/22. рок, хтори почина 1. септембра 2021. року.

Прияви на Конкурс, зоз потребнима документами, подноша ше Установи од 1. априла 2021. року закончуюци зоз 16. априлом 2021. року ВИКЛЮЧНО ЛЄМ ЕЛЕКТРОНСКИ , прейґ е-вртића. Прияву на Конкурс потребне поднєсц и за дзеци зоз лїстини чеканя.

Уписац дзеци мож до цалодньового пребуваня – дзеци од 6 мешацох по рушанє до школи, до полудньового пребуваня дзеци од пейц рокох по рушанє до школи и до полудньового пребуваня дзеци од три до пейц рокох цо нова можлївосц.

Шицки подробнєйши информациї мож достац на огласних таблох у шицких Бамбийових обєктох, як и на сайту Установи на линку УПИС ДЕЦЕ.

Вчера означени и Дзень установи ПУ Бамби, и з тей нагоди обєкт Сунчица у Кули нащивел и предсидатель Општини Дамян Милянич хтори наявел нови укладаня до предшколскей установи.

