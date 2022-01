Од нєшка школяре од 5. по 8. класу и штредньошколци комбиновано

БЕОҐРАД – Тим за школи принєсол одлуку же школяре од першей по штварту класу основних школох од нєшка, 24. януара, наставу буду мац нєпоштредно, у школох, а школяре од пиятей по осму класу образовно-воспитну роботу буду провадзиц по комбинованим моделу, подзелєни до двох ґрупох. За школярох штреднїх школох настава тиж будзе по комбинованим моделу, преноша медиї.

Ресорни министер Бранко Ружич гварел же така одлука принєшена после детальней анализи шицких параметрох и податкох компетентних институцийох, и же у тей хвильки то найлєпше ришенє и за школярох и за занятих.

Ружич додал же важне отримац континуитет наставного процесу, з почитованьом шицких епидемийних мирох и додал же Тим за школи и далєй будзе провадзиц стан и приношиц одлуки на тижньовим уровню.

