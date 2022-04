Отримана обука за поднїмательох початнїкох

РУСКИ КЕРЕСТУР – Вчера у просторийох Месней заєднїци у Руским Керестуре отримана обука под назву „Поднїмательство за початнїкохˮ хтору спред Канцелариї за локални економски розвой општини Кула, отримал Мирон Рамач.

Обука отримана зоз цильом же би ше поднїмательом, окреме початнїком, обезпечело висши ступень знаня у бизнису. На тот способ, отвера ше можлївосц формованя нових привредних субєктох хтори приведу до зменшаня нєзанятосци през самозанятосц и отвераня нових роботних местох.

На обуки, присутни могли дознац вецей о тим цо шицко потребне же би ше могло порушац приватни бизнис, як и о рижних почежкосцох и ризикох з хторима ше поднїматель може стретнуц.

Обука отримана у рамикох проєкту„ SEED Step IIIˮ хтори представя реґионални проєкт потримовки образованю и занятосци.

Запровадзую го имплементацийни партнере – Новосадски гуманитарни центер и Општина Кула, а финансовани є з боку Австрийскей розвойней аґенциї „АДАˮ и аґенциї „Volkshilfe Solidaritaetˮ.

У плану орґанизованє и фахового преподаваня зоз обласци польопривреди, кед за тим будзе исновац интересованє гражданох Керестура.

