Отримана схадзка Орґанизацийного одбору „Коцурскей жатви”

КОЦУР – У просторийох Дома култури у Коцуре, пондзелок, 28. юния, отримана схадзка Орґанизацийного одбору Манифестациї „Коцурска жатва” котра заказана за пияток и соботу, 6. и 7. авґуста.

Схадзку водзела предсидателька КУД „Жатва” Мелания Мали, а члени преширеного Управного одбору ше зишли же би бешедовали о конципованю програми „Коцурскей жатви”. Тиж, були догварки и о орґанизованю одредзених активносцох котри ше буду окончовац у наиходзацим периоду вочи тогорочней манифестациї.

Шлїдуюца схадзка плановане же би була отримана за два тижнї.

