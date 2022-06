Отримана 27. порядна схадзка Националного совиту Руснацох

ЗУМ ПЛАТФОРМА – Прейґ зум платформи, вчера, 23. юния, отримана порядна 27. схадзка Националного совиту Руснацох. Од 19 членох нашого парламенту, схадзки присуствовали 10, цо сполнєло нєобходне число за приношенє одлукох.

По прилапйованю записнїкох зоз предпрешлей и прешлей схадзки, принєшени одлуки о кадрових пременкох у наших значних институцийох. Управни одбор Фондациї „Fundatio Ruthenorum”, хтори и у наиходзацим мандату останє у истим составе, прето же по схадзку нє сцигнул анї єден предклад за нових членох.

Нови член, як предложене и прилапене на схадзки, Управного одбору Заводу за културу войводянских Руснацох Серґей Тамаш, з тим же вон будзе и предсидатель. Тиж так, нови член Надпатраюцого одбору НВУ „Руске слово” место Весни Еделински хтора задзековала на тоту функцию менована Любица Малацко.

Прилапени и предклад о менованю директора Основней школи „Иво Лола Рибар” у Новим Саду.

На схадзки найвекшу увагу членох мали точки и теми хтори шлїдзели. То насампредз предстояци Попис жительства и обисцох у Републики Сербиї. У дискусиї о тей теми члени поинформоавани о наиходзацих активносцох, дзе ше шицки зложели же то найзначнєйша подїя хтора будзе окончена тей єшенї. З тим у вязи, як ше шицки члени зложели, нєобходне же би у тей фази активносци були унапрямени на вибор контролорох и пописовачох з нашей заєднїци. Тих дньох, як поведзене на сайту Републичного заводу за статистику, як и наших компетентних институцийох и медийох будзе обаявени текст явней поволанки за окончованє тей одвичательней роботи. Предложене же би ше уж од идуцого тижня почало зоз розгварками по наших местох и Канцеларийох зоз особами хтори би ше прилапели роботи на Попису. Як поведзене, кед слово о попису жительох нашей заєднїци и их обисцох то би требал буц Руснак. Тиж так, же би резултати Попису були лєпши, у планє же би ше друковало одвитуюци лїстки хтори би були дзелєни, а дзе би ше гражданом цо вецей потолковала значносц тей активносци. Розгварка зоз потенциялнима пописовачами почнє у цеку идуцого тижня и за тоту роботу уж оформена своєродна Комисия. Важне надпомнуц же першираз у трох општинох – Кула, Вербас и Жабель, маме членох у општинских Комисийох за Попис.

По конєц схадзки було ище два точки хтори остали отворени шицким членом Националного совиту за роздумованє. То насампредз проблематични стан кед слово о образовним кадру у наших предшколских и школских установох. Як указала дискусия, док их було вельо и длуго чекали на роботу, тераз их вше менєй и о даскельо роки их анї нє будзе. Абсурд у тим же роботи будзе вше вецей, бо велї учительки о кратки час пойду до пензиї. Законска реґулатива у образованю така же ище вецей компликує обставини.

На концу схадзки бешедоване о анализи нашей Стратеґиї и заключене же озбильнєйшу дискусию, як и виробок новей треба препущиц новому зволаню Националного совиту. Виберанки би требали буц отримани по конєц рока, алє як ше намага, пре числени проблеми, буду одложени за идуци рок.

