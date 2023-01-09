ДЮРДЬОВ – Вчера вечар, на Други дзень Крачуна по юлиянским календаре, у просторийох Културно-уметнїцкого дружтва „Тарас Шевченко” у Дюрдьове отримани традицийни Крачунски концерт.

На Концерту дзеци зоз дюрдьовскей Предшколскей установи „Дюрдєвак”, дзеци з руского оддзелєня и вецей дзецинских шпивацких секцийох и солисти Дружтва, хторих провадзел Дзецински оркестер шпивали коляди и винчовали Крачун.

Крачунски концерт орґанизовал Управни одбор КУД „Тарас Шевченко”, а пакецики обезпечели спонзоре Дружтва.