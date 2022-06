Побида за конєц першенства

ЗОМБОР – Остатнє, 30. коло у Подручней фодбалскей лиґи Зомбор, фодбалере Русину одбавели внєдзелю, 12. юния, процив екипи Радничкого зоз Зомбору, хтору надвладали з резултатом 4:3 (1:1).

Фодбалере Русина на терен вишли у цалком вименєним составе, точнєйше половка екипи була зоз подростку, цо на концу нє уплївовало на резултат.

Уж у 15. минути госци прейґ Голика почали водзиц зоз 1:0 же би нєодлуга домашнї виєдначели резултат. На 2:1 за Русин ґол звекшал Филип Вуйович, а о даскельо минути домашнї ознова виєдначую. Резултат од 3:2 за Русин звекшує Неманя Кулич, а потим домашнї и треци раз виєдначую резултат, но при самим концу Владан Вуйович дава 4. ґол за Русин зоз чим посцигнути и конєчни резултат на хасен госцох.

Русин наступел у составе – Деян Кронич, Стефан Тома, Александар Зорич, Владан Вуйович, Боян Голик, Алексей Джуджар (Андрей Дудаш), Филип Вуйович, Лука Иличич, Александар Тома, Деян Чернок и Неманя Кулич, ґоли за Русин дали – Боян Голик, Филип Вуйович, Неманя Кулич, Владан Вуйович.

После того змаганя, за фодбалерох Русина ушлїдзи лєтна павза хтору очиглядно заслужели з оглядом на посцигнути резултат.

