Потераз дати 446 треци дози вакцини

ШИД – По податкох хтори вчера сообщел директор Дома здравя др Крсто Куреш, на подручу општини першу дозу вакцини достали 13.740 особи, другу дозу 12.965, а трецу дозу вакцини достали 446 особи.

Вчера на розпорядку були 18 ревакцинованя з „файзерову“ вакцину и осем зоз „синофармову“, а на шлєбодно без приявйованя єст достаточне количество „файзеровей“ и „синофармовей“ вакцини.

Др Куреш гварел и же хвильково на подручу општини Шид єст 35 активни случаї вируса корона, цо звекшанє, бо пред тим призначени 27 случаї.

