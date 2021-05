Преславене Вознесениє, пошвецена вишивана Водицова икона

РУСКИ КЕРЕСТУР – У парохиї св. оца Миколая вчера преславене швето Воснесениє Господнє, на Службох Божих у катедралней церкви и на велькей Служби Божей на 10 годзин у Водици.

У Водици служел парох о. Михайло Малацко хтори и наказовал, а споведал капелан о. Михайло Шанта. У казанї о. Малацко потолковал значенє швета, котри наглашує же Исус живи, так як обецал, остава з нами до конца швета. Вон тиж подзековал Центру Йосафата хтори подаровал до Водици з перлами вишиту першу икону Водицовей Мариї хтори парох и пошвецел на концу Служби Божей.

Потим зоз служеньом Молебену до Богородици, представительки Центру пошвецену икону, зоз процесию унєсли до Водицовей церкви, дзе закончени Молебен и дзе вишита Водицова икона од тераз будзе стац на тетраподу.

