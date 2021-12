Ребаланс Финансийного плану за 2021. рок

РУСКИ КЕРЕСТУР – Вчера, 14. децембра, отримана схадзка Вивершного одбору Националного совиту Руснацох прейґ Зум платформи, а на нєй були присутни шесцеро члени. Найзначнєйша тема бул предклад Одлуки о вименкох Финансийного плану Националного совиту за 2021. рок.

Як поведзене на схадзки, Република Сербия до каси Совиту уплацела исту суму пенєжу як прешлого року, алє средства хтори уплацує АП Войводина були менши за 40.000 динари. Єдинки локалней самоуправи по термин кед ше приношело план за тот рок ище нє уплацели, алє аж у другей половки рока, так же сума од 1.852.315 динари облапена зоз тим ребалансом. Кед ше ґу тей суми дода ище 515.170 динари достава ше сума од вкупно 14.473.057 динари, односно тельо пенєжу було у каси нашого Националного совиту.

Як презентоване у материялу, шицки одбори Националного совиту достали средства за активносци у своїх ресорох. Так Одбор за културу у тим року розполагал зоз суму од 3.104.000 динари, Одбор за образованє 837 000 динари, за службене хаснованє язика и писма 170.000 и Одбор за информованє 300.000 динари. Шицки средства потрошени спрам планованого. Тиж так, шицки обовязки за приход и участвованє на схадзкох спрам членох Совиту, одборох и целох виплацени.

Кед слово о здруженьох, Руска матка, Союз Руснацох и Українцох и Дружтво за руски язик, уметносц и литературу тиж мали нєобходни средства за свойо активносци. Призначени бул роблем зоз подручнима канцелираями – канцелария у Сримскей Митровици ище нє пререґистровала шедзиско своїх просторийох та им ше у тим року нє уплацело пенєж, а у Суботици и Бачинцох маю проблеми у роботи и дефинованю своїх активносцох.

Предкладанє Одлуки о вименки Финансийного плану Националного совиту Руснацох за 2021. рок єдногласно прилапени.

Вчера требала буц отримана и схадзка Роботного цела за младих, алє є пре нєдостаток кворуму преложена за други термин.

