ШИД – На подручю општини Шид по словох директора Дома здравя др Крсти Куреша, першу дозу вакцини процив вируса корона достали 14.297 особи, другу дозу 13.785, а трецу дозу 2.528 особи.

Хвильково на подручу општини Шид єст 223 активни случаї вируса корона и прето др Куреш поволує на почитованє шицких епидемийних мирох.

Тиж у Доме здравя почало и вакцинованє процив вируса сезонского ґрипу, достати 1.100 дози, а обчекує ше же Дом здравя достанє ище 500 дози тих дньох.

