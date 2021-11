ШИД – Спрам урядових податкох од вчера, хтори сообщел директор Дома здравя др Крсто Куреш, на подручу општини Шид першу дозу достали 14 ь.840 гражданє, другу 14.234, а трецу 5.851 особа.

Епидемийни стан на подручу шидскей општини вигоднєйши остатнїх дньох, бо зменшане число позитивних особох на вирус корона и хвильково єст 129 активни случаї.

