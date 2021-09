Умар Михал Лїкар (1954-2021)

ДЮРДЬОВ – Нєшка ше у 68. року живота упокоєл Михал Лїкар, руски композитор и музични педаґоґ зоз Дюрдьова.

Народзени є 8. септембра 1954. року у Дюрдьове. Музика була його основна животна преокупация. Постал член тамбурового оркестра у КУД „Тарас Шевченко“ и пошвидко ше нотно описменєл. Уж на початку осемдзешатих рокох почал и компоновац, а у тим периодзе єден час бул и секретар Дружтва. Од того часу вон ше почал занїмац и зоз музичну педаґоґию.

Року 1983. явно презентовал свою творчосц на Фестивалу рускей култури „Червена Ружа“ зоз шпиванку „Одайце ме мамо“.

Основал при КУД „Тарас Шевченко“ дзецински оркестер, з котрого настало значне число дюрдьовских тамбурашох. Його дзецински оркестер познати у цалей Войводини, бо на смотрох освоєл вельо награди. Попри тим, Михал Лїкар вельо помогнул и дюрдьовскей женскей жридловей ґрупи у єй пририхтованю за явни наступи. Компоновал вецей як 50 руски шпиванки.

Михал Лїкар ше нє застановел лєм на ученю нових музичарох и складаню нових шпиванкох, алє ше опробовал и у розписованю аранжманох за тамбурово оркестри. По його аранжманох тамбурови оркестер РТВ Нови Сад на „Ружовей заградки“ вецей роки виводзел нови композициї з рускима виводзачами.

Михал Лїкар будзе поховани наютре, 28. септембра, на 11 годзин на теметове у Дюрдьове.

Вичная памят!

(Опатрене 2 раз, нєшка 2)