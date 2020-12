У вербаскей општини 1.100 активни случаї инфицираних з Ковидом-19

ВЕРБАС – У општини Вербас вецей як мешац на моци позарядова ситуация пре вельке число инфицираних зоз Ковидом-19. По остатнїх податкох Институту за явне здравє Войводини, на териториї вербаскей општини єст 1.100 активни случаї охорених од того коронавирусу.

По словох директора Общого шпиталю Вербас др Милана Попова, здравствени капацитети за змесценє хорих хвильково максимално пополнєти. У Ковид-шпиталю змесцени 74 пациєнти, а у червеней зони Общого шпиталю змесцени ище 43 пациєнти инфицирани зоз вирусом корони.

– Ми шицки тоти числа повторюєме остатнї 50 днї кельо тирва тота остатня габа, и тоти числа очиглядно нїч нє знача, прето же кед би значели, людзе би ше иншак справовали. Шицки заняти робя на гранїцох моци. Остатнї тидзень, можем повесц, каждодньово одпущиме од 12 до 15 пациєнтох, дакеди и менєй, а приблїжно тельо и примеме до шпиталю. За остатнї 50 днї препатрени 6.500 людзе у пулмолоґийней амбуланти, зробени 5.500 знїмки, нє рахуюци препатрунки у Ковид-амбуланти у Дому здравя. Шицки з окруженя котрих нє можеме прияц, одходза до околних шпитальох. Постараме ше за шицких пациєнтох, лєм людзох нїяк нє мож доволац ґу розуму – визначел др Попов.

У вербаским шпиталю було инфицираних пациєнтох од 18 по 93 роки старосци а, як гварел др Попов, найвекши ризик за тих од 50 роки и старших. Шицки пациєнти котри хвильково госпитализовани у Вербаше у чежким и барз чежким стану.

Як додал директор Общого шпиталю, барз є нєзадовольни зоз справованьом гражданох спрам епидемиолоґийней ситуациї. Цала ситуация алармантна и застарююца, а здравствени роботнїки и здравствена система под вельким прициском.

– Лєм тот хто бул у шпиталю и лєжал у нїм зна як здравственим роботнїком котри ту робя. Нам єдна пиятина людзох хиби з роботи, а робиме на пейц пунктох. Ми нє одступиме зоз фронту, лєм питанє же до хторого моменту нашо заняти витримаю робиц под таким обтерхованьом. Нє сцекаме од роботи, кажде з нїх роби з 300 одсто моци, лєм сущносц у тим же би гражданє похопели же нє треба форсирац здравствену систему. Мушиме прилапиц же ше мушиме иншак справовац голєм єден час, покля нє почнє вакцинация и покля вакцина нє да резултати – визначел др Милан Попов.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)