У Войводини епидемийна ситуация позарядова

НОВИ САД – Институт за явне здравє Войводини, у вчерайшим сообщеню на своїм сайту, оценєл же у покраїни епидемийна ситуация позарядова на териториї шицких 45 општинох и городох.

До вчера у Войводини реґистровани 1.144 нови случаї охореня зоз коронавирусом, а найвецей нови случаї єст у Новим Садзе – 237 (активни 5.248 случаї охореня). Найчастейше охорюю особи од 20 до 39 роки, а потим и тоти од 40 по 59 роки, звекшого нєвакциновани особи шицких возростох.

На подручу цалей Войводини єст 20.535 активни случаї.

Институт поволує гражданох же би почитовали предписани епидемийни мири и же би ше вакциновали.

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