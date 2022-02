НОВИ САД – У нєшкайшей емисиї „Добри вечар, Войводино” през репризу емисийох у котрих участвовал, ище раз ше здогаднєме Рафаила Русковского зоз Коцура, першого предсидателя Националного совиту Руснацох, политичара и новинара котри внєдзелю нєсподзивано умар у шпиталю у Вербаше.

Емисия „Добри вечар, Войводино” почина на 20,30 годзин, а будзе репризована такой наютре (пияток) вноци на 3,10 годзин и дополадня на 9 годзин.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)