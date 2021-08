У Дюрдьове Фестивал жридлового шпиваня „Най ше нє забудзе”

ДЮРДЬОВ – Нєшка КУД „Тарас Шевченко” пририхтує традицийни 18. Фестивал жридлового шпиваня „Най ше нє забудзе” котри почнє на 20 годзин.

На Фестивалу наступя шпивацки ґрупи зоз КУД Жатва зоз Коцура, КУД Яким Гарди зоз Петровцох, КПД Карпати зоз Вербасу, КУД Иван Котляревски зоз Бикичу, РКУД Др Гавриїл Костельник, КПД Дюра Киш зоз Шиду, РКЦ з Нового Саду, КУД Яким Гарди зоз Миклошевцох и домашнї.

Пропозициї Фестивала и того року остали исти – кажда шпивацка ґрупа одшпива два цо старши жридлово шпиванки, єдну а капела, а другу зоз провадзеньом оркестра. У ревиялней часци, док жири не вибере побиднїка, наступи шпивацка ґрупа Василиса зоз Дюрдьова.

Учашнїком буду додзелєни два награди – награда жирия и специялна награда за цалосни наступ. Кажде дружтво достанє и дарунок як памятку за свой наступ у Дюрдьове.

У дворе Дружтва будзе поставени штанд зоз кнїжками НВУ Руске слово котри годно купиц по вигодних ценох.

