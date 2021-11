У школи мож придац електронски одпад за рециклованє

РУСКИ КЕРЕСТУР – Керестурска школа Петро Кузмяк орґанизує акцию збераня електронского одпаду котри годно однєсц до школского двора на тот вовторок и стреду, од 8 до 13 годзин.

До акциї поволани шицки заинтересовани гражданє, мож однєсц вельки и мали електрични апарати, як и електрични алати, ИТ опрема, телефони и др.

Зоз средствох котри ше достанє за рециклованє, орґанизаторе акциї заплановали уложиц до опреманя кабинету за рахункарство у школи.

Зоз школи надпоминаю же ше акция реализує без огляду на єшеньски розпуст.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)