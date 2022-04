НОВИ САД – У ютрейшим ТВ Маґазину будзе емитовани прилог зоз Вельконоцного концерту котри отримани внєдзелю у Културно-уметнїцким дружтву „Тарас Шевченко” у Дюрдьове.

У емисиї будзе емитовани и прилог о тим як чечу пририхтованя за 32. Фестивал новей рускей шпиванки „Ружова заградка”, котри будзе отимани на нєдзелю 8. мая у велькей сали Сербского народного театру у Новим Садзе.

У емисиї годно одпатриц яке дньове пребуванє за особи зоз аутизмом у котрим ше у априлу орґанизую рижни активносци з нагоди мешаца пошвеценого особом зоз аутизмом.

У прилогу зоз польопривреди будзе слова о пресадзованю ґереґох.

