НОВИ САД – У ютрейшим ТВ Маґазину будзе емитовани прилог о преслави храмового швета церкви святих апостолох Петра и Павла по юлиянским календаре у Новим Садзе, як и звит зоз тогорочней „Коцурскей жатви” хтора ше отримує того викенду.

У прилогу зоз польопривреди будзе слова о тогорочней продукциї кайсох.

Прилог о спорту приноши звит о змаганю у малим фодбалу у Коцуре.

Репризу емисиї годно одпатриц тей истей ноци коло 2 рано, на пондзелок на 11 и на вовторок на 22 годзин.

