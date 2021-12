Школи „Петро Кузмяк” награда на сайму за кариєрне водзенє и совитованє

РУСКИ КЕРЕСТУР – Керестурска Основна и штредня школа (ОШШ) зоз домом школярох „Петро Кузмяк” наградзена на 7. Сайму школских тимох за кариєрне водзенє и совитованє, у катеґориї диґиталних иновацийох.

Саям бул отримани вовторок, 30. новембра, прейґ Зум платформи, а додзелєни штири награди. На Сайму участвовали 12 школски тими, а присуствовали и прейґ 80 особи як нащивителє зоз школох, державних институцийох, швету бизниса, орґанизацийох цивилного дружтва и други заинтересовани поєдинци.

Саям традицийно орґанизує Беоґрадска отворена школа, орґанизация з котру керестурска школа сотрудзує уж вецей роки. Тогорочни саям реализовани зоз партнерским проєктом Coca-Cola потримовка младим.

