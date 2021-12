Штранґарови медаля и на Першенству Сербиї у Панчеве

ПАНЧЕВО/КУЛА – На дводньовим карате стретнуцу прешлого викенду у Панчеве отримани и Першенство Сербиї за кадетох и юниорох и Трофей Сербиї за младших сениорох, кулски Карате клуб „Гайдук” мал 25 представнїкох у поєдинєчней конкуренциї и 6 екипи котри ше змагали, а медзи нїма и Керестурец Ґлориян Штранґар.

На Першенству Сербиї, каратиста Ґлориян Штранґар у юниорскей екипи освоєл треце место. Вєдно з нїм ше змагали Михайло Крнаяц, Лука Ґириц и Марко Пуцар, а попри тим и други спортисти посцигли значни успихи, праве прецо Карате клуб Гайдук на тот завод себе обезпечел 2. место у ґенералним пласману.

Гайдуковци вкупно освоєли 18 медалї, з котрих 4 златни, 9 стриберни и 5 бронзово. Вообще, на змаганю, КК Гайдук видоминовал медзи нємалу конкуренцию, та тераз остава чекац поволанку селектора державней репрезентациї на Европски шампионат котри ма буц отримани у фебруару у Праги.

