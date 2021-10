ШИД – У седмим колє Општинскей фодбалскей лиґи Шид, Єднота зоз Шиду на домашнїм терену конєчно призначела побиду процив Борца з Илинцох 4:1.

Хвильково Єднота на таблїчки осма зоз шейсцома бодами, а у осмим колє будзе бавиц у Моровичу процив Єдинства.

