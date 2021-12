Ґеронтолоґийному центру Вербас за унапредзенє социялней защити 3,9 милиони динари

ВЕРБАС – Покраїнски секретар за социялну политику, демоґрафию и родну ровноправносц Предраґ Вулетич уручел вчера, 30. децембра, директором установох за змесценє хасновательох контракти у вредносци од 97,4 милиони динари за розвой и унапредзенє услугох социялней защити, пренєсол општински сайт.

На двох конкурсох Покраїнского секретарияту за социялну политику, демоґрафию и родну ровноправносц потримани вкупно 54 проєкти за набавку медицинскей опреми, ушорйованя санитарних ґузлох и други файти адаптацийох, зоз чию реализацию ше подзвигує квалитет змесценя и услугох у домох.

У Ґеронтолоґийним центру Вербас буду реализовани аж три проєкти вкупней вредносци 3,9 милиони динари. За санацию санитарних ґузлох видвоєне 1,9 милиони динари, за унапредзенє услугох змесценя 1,5 милиони динари, а за проєкт „Вецей руки дїло краши” 500.000 динари.

