Ґлориян Штранґар медзи найуспишнєйшима на Першенству Войводини

КУЛА – На Першенству Войводини у каратеу, котре отримане прешлей нєдзелї у Новим Милошеве, значни, та аж и найлєпши успихи направели спортисти зоз Карате клубу ,,Гайдук” зоз Кули.

За кулски Гайдук наступели 16-еро поєдининци котри ше змагали аж 21 раз, як и штири екипи, а шицки вкупно витворели найлєпши успихи медзи шицкима клубами. Вкупно освоєли 23 медалї, з котрих 8 златни, 2 стриберни и аж 13 бронзово.

Медзи численима спортистами и керестурски ґимназиялєц Ґлориян Штранґар, котри у катеґориї юниорох завжал друге место, а у катеґориї кадетох треце место. Штранґар ше змагал и у юниорскей екипи дзе вєдно зоз Локом Ґириц, Михайлом Крнайцом и Марком Пуцаром були найуспишнєйши та освоєли злато.

На спомнутим змаганю кулски Гайдук бул єдини клуб котри наступел зоз екипами у шицких штирох катеґорийох, а медзи нїма три освоєли перше место, а єдна 3. место.

Тренер каратистох Никола Ґребер, по законченим змаганю, виявел же за обчековац же велї каратисти буду поволани до репрезентациї за наступ на Балканским шампионату котри будзе остатнього викенду у новембру, у Поречу у Горватскей.

Такой початком децембра будзе орґанизоване и державне першенство за котре ше млади спортисти уж и рихтаю.

