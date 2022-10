Ґлориян Штранґар медзи успишнима „Гайдуковима” юниорами

ЧАЧАК – На Першенству Сербиї у каратеу за кадетох, юниорох и младших сениорох участвовали и спортисти Карате клубу „Гайдук” зоз Кули, медзи нїма и Керестурец Ґлориян Штранґар котри у екипней юниорскей катеґориї освоєл перше место.

Уж убавена хлопска екипа котра вше посцигує добри и замерковани резултати то Ґлориян Штранґар, Марко Пуцар, Милош Крнаяц, Растко Миянович, Михайло Крнаяц и Лука Ґириц.

Надалєй кадети Растко Миянович, Милош Крнаяц и Божидар Мрдак освоєли треце место, док анї дзивчата нє пришли дому без медальох, та так юниорки Матеа Калмар, Миа Двожак и Милана Корица другопласовани у своєй катеґориї, а друге место припадло и младшим сениорком у составе екипи Александра Дїкич, Наталия Сератлич и Кристина Соколовски.

У поєдинєчней конкуренциї перше место завжал Растко Миянович у конкуренциї юниорох, а друге место тиж у юниорскей конкуренциї завжал Михайло Крнаяц. Потим, Миянович ше змагал и у конкуренциї кадетох дзе остал другопласовани. Зоз трецим местом ше може похвалїц Лука Ґириц у катеґориї младших сениорох.

Медзи дзивчатми у юниорскей катеґориї по треце место завжали Матеа Калмар и Миа Двожак, а Александра Дїкич школярка керестурскей штреднєй школи освоєла треце место у катеґориї младших сениоркох.

КК Гайдук з тей нагоди у Чачку посцигнул наисце красни резултати, вкупно призначели 19 поєдинєчни и 5 екипни змаганя, и вєдно принєсли аж 11 медалї, медзи котрима 7 поєдинєчни пласмани и аж 4 екипни, док дзивчатом у екипних змаганьох барз мало хибело до златних медальох.

Гайдуково каратисти и на тот завод указали високу порихтаносц, та як и прешлого року дзекуюци таким пласманом мож обчековац же медзи нїма будзе и представнїкох у репрезентациї за наиходзаци балкански, европски и шветово змаганя.

