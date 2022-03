Ґлориян Штранґар посцигнул успих на „Трофею Старей Пазови”

РУСКИ КЕРЕСТУР – Школяр, ґимназиялєц ОШШ зоз домом школярох Петро Кузмяк, Ґлориян Штранґар призначел ище єден успих у каратеу на змаганю Трофей Старей Пазови котре отримане 6. марца, а источашнє є и кандидат за уход до репрезентациї.

Штранґар ше змагал у катеґориї до 70 кґ и завжал 3. место, а зоз кулского клубу на тот завод наступели 29-еро у поєдинєчних и у екипних катеґорийох. Вкупно освоєли 23 медалї, з котрих 9 златни, 6 стриберни и 8 бронзово. Окреме ше визначели кадеткинї и катеди у екипних катеґорийох, обидва освоєли злато.

Источашнє на турниру у Старей Пазови отримани и поєдинєчни квалификацийни мечи за уход до репрезентациї, а тиж и тей нєдзелї 13. марца шицки участвовали на квалификацийних мечох у Индїї. Зоз кулского КК Гайдук аж 15-еро на списку селектора Слободана Битевича, цо и найвекше число змагательох зоз єдного клубу.

Попри Штранґара, у конкуренциї за репрезентацию ище седем дзивчата и седемцме хлапци – Александра Дїкич, Матеа Калмар, Кристина Соколовски, Наталия Сератлич, Миа Двожак, Лука Ґириц, Стефан Карапанджа, Божидар Мрдак, Марко Пуцар, Исидора Пекич, Михайло и Милош Крнаяц, Растко Милянович и Лана Любенкович.

Трофей Старей Пазови орґанизовали домашнї Карате клуб Фронт и Карате союз Войводини, участвовали вецей як 400 змагателє, а то єден зоз найзначнєйших турнирох пред наступне Першенство Войводини.

