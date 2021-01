Предплацце ше на новини „Руске слово” по старей цени

НОВИ САД – Рочна предплата на тижньово новини „Руске слово” и у 2021. року будзе 1.500 динари, односно 30 динари по прикладнїку.

То стара цена предплати за 52 числа новинох „Руске слово”, зоз двома двочислами (за крачунско-новорочни и за пасхално-першомайски швета).

Предплациц ше можеце при наших колпортерох и прейґ сайту дзе и инструкциї за уплату.

Гоч реална цена новинох маґазинского типу, котри виходза у фарбох и на 40 бокох, вєдно зоз поштанскима трошками преходзи вельо вецей як 30 динари по прикладнїку, НВУ „Руске слово” принєсло таку одлуку же бизме после економских пошлїдкох пандемиї затримали своїх предплатнїкох и вирних читачох.

Велї читаче статї „Руского слова” читаю на нашим сайту, алє предплата на тижньово новини „Руске слово” то источашнє укладанє и до других дїялносцох у фирми, за котри наша установа нє достава стаємни средства од держави як цо то кнїжки, часопис „Шветлосц”, сайт и єдинствена у швеце дньова информативна аґенция по руски „Рутенпрес”. Прето модлїме наших читачох же би нам помогли и предплацели ше на „Руске слово”, алє и на други нашо виданя.

